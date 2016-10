Drie genomineerde gedichten over Carvium Novum, Lobith (Update)







(Een update, omdat ik inmiddels een derde gedicht heb zien staan bij een van de redoutes en gefotografeerd.) Geef ik graag even door...

De eerste: (nog geen foto)

Oude gebruiken in een nieuwe jas



Oude gebruiken in een nieuwe jas

Uitzichtpunten

Waarschuwingstorens

In een tijd waarin de pas geopende grenzen

Weer dreigen te sluiten

In een tijd waarin oude waarden

Veel discussie oproepen

In een tijd waarin discussie

Dreigt te ontaarden in wezenloos geschreeuw

Zonder te luisteren naar wat de ander echt zegt

In deze tijd wordt het tijd

Om nieuwe tradities te bedenken

Om te zoeken naar openheid

Om elkaar te bereiken

In de natuur, tussen de mensen

Op de grens

Van wat moet, mag, mogelijk is

Op een grens

Die weer vervaagt en duidelijkheid geeft

Om met elkaar in contact te komen

Zichtafstand, roepafstand, hoorafstand, gevoelafstand

Opvullend met mensen, als dat kan Servaas Beunk

De tweede:

Soms... Soms, wanneer ik op de uitkijk sta,

voert een warrelende wind het laagbijdegrondse

gevloek en getier van krijgsvolk aan, de taal

van bloeddorst, angst en overmoed,

ondersteund door dreunend geschut,

wanhopig gegil van steigerende paarden,

en wapengekletter… Het zijn de geluiden van toen, die nooit echt

zijn verdwenen, maar soms de kop opsteken

en herinneren aan een onuitroeibare drang

naar macht en bezit, de mens helaas eigen… Maar vaker geef ik me over

aan de stilte van de Oude Rijn,

en het vertrouwde baken op de Elterberg,

dat voelt als mijn moeders hand op mijn schouder;

dan besef ik weer dat stilte de adem is

van een vredig landschap: ik daal weer af

en voel me thuis. Ad Mertens, Lobith

De derde:

Grens Wij mensen aan de rivier weten

dat alle grenzen tijdelijk zijn,

want voortdurend knaagt

de tand des tijds

als de kabbelende golfjes

van onze Rijn.

En zo blijkt een oever plots geen

veilige plaats meer te zijn.

Wij mensen aan de rivier weten

wat het water ons brengt:

grind, zand en klei

om mee te bouwen en op te werken,

om op te rusten en op te dansen.

Maar ineens kan het water weer komen

en zijn we alles kwijt.

Wij mensen aan de rivier weten

dat de Rijn ons vrienden bracht,

beschaving, nieuwe tijd.

Maar ook onze vijanden kwamen

met dood, kanonnen en vers bloed,

zodat daarna

niemand meer hetzelfde is.

Wij mensen aan de rivier weten

dat burchten en kastelen worden vernield,

kerken en boerderijen vervallen,

overspoeld door water en oorlogsgeweld.

Maar telkens bouwen we alles weer op,

eigenwijs,

vastberaden,

samen. Wij, de mensen aan de rivier… Carin Holtslag, Aerdt





Mooi... alle drie! Toos