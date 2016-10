Portret van een Herfstboeket







Foto-opdracht Portret van een Herfstboeket

Met een karretje vol boodschappen verlaten we deze donderdagmorgen de kassa bij de supermarkt. Daar worden we onverwacht begroet door een vriendelijk lachende jongeheer. De baas zelf?

'Asjeblieft mevrouw, een Herfstboeketje voor u!' Goh, wat een lieve verrassing was dat… En hij maakte nog vele andere mensen blij met zo’n fleurige bos bloemen. Voor deze opdracht geef ik dit Portret van een Herfstboeket graag even door aan jullie!

Toos