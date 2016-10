Wat ligt daar?



1





Wat ligt daar?

Vanuit de verte lijkt het op een achteloos achtergelaten bos gele bloemen. Dichterbij gekomen vermoed ik een flinke prop schuimrubber aan te treffen.

Niets van dit alles als we bij de boomstronk de fietsen stilzetten. Zwammen zijn het! Nog nooit zoiets gezien… Bij 50Plusser heb ik geleerd hoe je namen van dingen kunt opzoeken. Voor zover ik het kan bekijken en beoordelen is dit een gele trilzwam. Zo niet? Dan hoor ik het graag… Bijzonder is hij wel en wat een grote massa!

Wonderlijke groeten, Toos



2





3





4





5





6





7





8