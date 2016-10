Koffiemokken in Herfsttooi



1





Foto-opdracht Koffiemokken in Herfsttooi

Mét Liemerse schilderijtjes erop van: De Didamse Kerk

De Didamse Markthal

Het Duivense Remigiusplein met Kerk

De Kop van de IJssel in Westervoort

De Westervoortse IJsselbrug

Het Zevenaarse Gemeentehuis

De Zevenaarse Molen Maar zónder koffie en taart! We gaan vandaag mijn 70e verjaardag vieren in het Openluchtmuseum in Arnhem met de kinderen en kleinkinderen. En dan zou de koffie toch al koud zijn als jullie langskomen en de taart houden jullie van me te goed! Bovendien is het vandaag koffietijd bij Jacqueline. Daar zal de koffie klaar zijn en met een beetje geluk een gebakje!



Tot vanavond… Toos



