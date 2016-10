Het grote Zevenaar Spel

We kregen het vorig jaar cadeau om nóg beter in te burgeren in onze woonomgeving.

Na 45 jaar denk je alles wel zo’n beetje te weten. Door dit spel, met vele vragen over onze gemeentestad Zevenaar, inclusief alle omringende plattelandsdorpen, ontdekten we al spelende dat minstens de helft nog totaal onbekend was.





Spelenderwijs wijzer worden,

een leuk en leerzaam initiatief dit spelletje!

Toos