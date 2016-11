Beelden in de Zon



Foto-opdracht Beelden in de Zon

Een zonovergoten wandeling en fietstochtje leverden de volgende beelden op: De Vrije Vogel bij Huis Aerdt in Herwen. Hij krijgt van mij de ereplaats! De Schaapherder in Oud-Zevenaar verdient de tweede plek. Altijd al van schaapherders gehouden… De beelden op 3,4,5, 6 (en bij de toegift) staan op de Calvarieberg van de kloostertuin in Babberich. Een klein deel van die tuin is gelukkig gespaard gebleven, nadat de bewoners uit het klooster vertrokken en er woningen zijn gebouwd. We zijn even via een smal paadje naar boven geklommen om ze van dichtbij te fotograferen. De Leeuw staat in Aerdt en waakt nog steeds trouw over mijn paradijselijke geboortedorpje (7). De Mammoet op 8 staat symbool voor het enorme Betuwelijnproject. Hij houdt de wacht bij de tunnel onder het Pannerdens Kanaal. Hier voel en hoor je de treinen ondergronds over de spoorlijn denderen.

Beeldige groeten, Toos

(We gaan vandaag de gezamenlijke verjaardag van onze zoon en schoondochter vieren! Als alles een beetje meezit kan ik vanavond naar jullie beeldenbijdragen komen kijken…)



