Andere artikelen







Novembermomenten



1





Foto-opdracht Novembermomenten

We drinken gedurende de soms gure, natte, koude, winderige novemberdagen graag een glas hete thee met tijm, citroenmelisse en verse citroensap. Je wordt er zo lekker warm vanbinnen van na een stevig wandel- of fietstochtje. Op de keukenraampjes verschijnt deze maand ook weer een beetje condens. De cameralens bekijkt dat op een bijzondere manier. Buiten ziet er opeens heel anders uit… Als ik op een morgen de gordijnen open schuif, zie ik dat de door de hele buurt verzamelde novemberbladeren in de mist bevroren zijn. Cor harkt nu elke dag het blad van het gras af. De wonderboom laat zoveel grote gele bladeren vallen dat het gras zou stikken als hij dat niet deed. Extra porties vers fruit wordt er ingeslagen in november. Proberen zo griep of verkoudheid buiten de deur te houden. Op 8 november 1974 sneeuwde het zachtjes en vroor het licht toen we ’s nachts naar het ziekenhuis reden. Toen onze zoon geboren was regende het pijpenstelen. De volgende dag reden we met hem naar huis en was het stralend zonnig en zacht weer! Zo onvoorspelbaar en wisselvallig kan november zijn…

Groeten, Toos



2





3





4





5





6





7





8









Geplaatst op 13 november 2016 00:06 en 42 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Gribou---Greet 13 nov 2016 01:24 Het weer heeft wel meegewerkt de afgelopen week , alsof het wist van ons zondags fotothema

Prachtig stilleven van je kopje thee en een prachtige compositie

Mooi je condens foto's , de laatste van die serie vind ik de allermooiste .Levert een heel mooi plaatje op de blaadjes met rijp er op .

De vitamientjes stralen me tegemoet

Mooi zoals je deze prachtige serie eindigt met het geboorte kaartje van Bram ..... waar blijft de tijd ?



groet Greet