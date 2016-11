Het Flesje uit Schwarzwald



Foto-opdracht Het Flesje uit Schwarzwald

Dit flesje met inhoud is op z’n minst 40 jaren oud. Al die tijd stond het in een donker hoekje van de kelderkast weggestopt. Het was destijds een Schwarzwald-vakantiesouvenir van vrienden. Hoe de inhoud smaakt weet ik niet, puur omdat 40% een veel te hoog alcoholpercentage is voor ons. Daar ga je beslist van dubbelzien! Het geheel mag vandaag wel model zijn voor deze flessenfoto-opdracht. Heb het met de zaklamp in het donker, met en zonder flits, bij lamplicht en in het daglicht binnen van alle kanten belicht en gefotografeerd. Wat te doen nu met de inhoud? Wegspoelen door de gootsteen? Wat zal dat vreemd ruiken!

Nostalgische groeten, Toos



