Dierbaar Zakhorloge



1





Foto-opdracht Dierbaar Zakhorloge

Wat is het fotothema voor zondag? (Cor is daar altijd benieuwd naar.) Dierbare voorwerpen! O, dan heb ik iets voor je op zolder liggen. (Nu word ik op mijn beurt nieuwsgierig.) Het is een zakhorloge van zijn opa. Zijn vader had het voor hem bewaard. Het is ruim 100 jaar oud en dat is goed te zien. Schoonmaken durfde ik niet goed. Stel je voor dat je zoiets dierbaars kapot maakt! Als je er tegen aan tikt loopt de seconden wijzer in het kleine rondje heel even vooruit... Leuk!

Tijdloze groeten, Toos (en ook een beetje van Cor)



2





3





4





5





6





7





8