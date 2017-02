Velgen of Wieldoppen?



1. Ergens onderweg





Foto-opdracht Velgen of Wieldoppen

Tot deze week wist ik niet wat het verschil tussen die twee is.

Heb me laten vertellen dat velgen in de banden zijn gemonteerd en wieldoppen tegen de banden aan worden geklikt of geschroefd. Geloof ik meteen, maar begrijpen? En of de volgende kiekjes nou van velgen of wieldoppen zijn?

Zeg het maar!



Ergens onderweg in de buurt

Afvalcontainer in het schuurtje

Speelgoedautootjes van de kleinkinderen

Grasmaaier in het schuurtje

Op het Babborgaplein in Babberich

Werkbusjes onderweg

Steekkarretje ook in het schuurtje

Ergens op een parkeerplaats in de buurt



Vast staat dat ze allemaal bij wielen of banden horen en vrolijk mee moeten draaien. Zonder hen lukt dat kennelijk niet!

Groeten, Toos



