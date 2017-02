Creatief tellen met Lucifers

1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 lucifers

zijn samen acht lucifers

en…

1 plus 1 is twee

twee plus 1 is drie

drie plus 1 is vier

vier plus 1 is vijf

vijf plus 1 is zes

zes plus 1 is zeven

zeven plus 1 foto’s

gemaakt van afbeeldingen

uit de Seasons kalender 2017

zijn samen ook acht foto’s!





Berekende groeten,

Toos