Boomstronk volgen 5



1





Boomstronk volgen 5

Op die zalige Lentedag deze week (woensdag, 15 februari) wandelden we toevallig langs onze ‘Stronk’. Sinds afgelopen zomer/herfst hadden we hem niet meer gezien. Toen droeg hij weelderig groene bladeren en stond hij, breed rond, te blaken van gezondheid in mals hoog gras (zie de eerste 3 foto’s). Vanuit de verte zagen we het al… óf hij is nu helemaal weg, óf…? Hij bleek opnieuw grotendeels te zijn gesnoeid. En voor zover ik het kan bekijken zodanig, dat hij weer gaat uitlopen in het voorjaar. Een deel van de snoeisnippers lag rondom hem gevleid. Als een beschermend tapijtje. Er wordt goed voor hem gezorgd!

Wordt vervolgd… Boomstronkwachter Toos



