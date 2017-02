Op Voorraad



1





Foto-opdracht Op Voorraad

Haaks op de Betuwespoorlijn in Babberich staat een houtzagerij. Haar grondstoffenvoorraad bestaat uit stapels en rijen boomstammen, die allemaal buiten liggen. Korte, lange, dikke, dunne, oude, zonder of met bast en in vele kleuren. Het ruikt er altijd lekker… (1, 2 en 3 = collage). Via de rivier de Rijn zien we vaak een nieuwe voorraad auto’s (uit Duitsland) op een schip ons land binnenvaren (4). Een dag beginnen zonder een kop thee wordt geen goeie dag! Theezakjes altijd ruim voorradig (5). Deze kruiden in potjes vervangen verse tuinkruiden, vooral ’s winters (6). Alle computerbestanden worden bijna wekelijks op deze CD’s gebrand. Voorraadje gewenst dus! (7 en 8).

(Tot slot vond ik nog een handjevol kleingeld in de knip.

Dit was echter te weinig om op de foto te zetten.

Tijdverspilling…)

Groeten, Toos



2





3





4





5





6





7





8