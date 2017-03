Andere artikelen







De Liemersdijk







Wandelend en fietsend door onze omgeving en over de Liemerse dijken kwam het volgende gedicht beetje bij beetje naar boven borrelen:

De Liemersdijk Er is eens…

een heeeele, laaaange dijk

vol lente- zomer- herfst- en winterdagen

waar we met alle plezier tegenopklimmen

om naar horizonten te kijken

die we nog nooit eerder hebben gezien

om dierbare momenten, oneindige schoonheid

te beleven en te koesteren

zoveel als we willen!



Alleen, hand in hand of in groepjes

met familie of vrienden

rustig wandelend, hardlopend

op ’t paard of de fiets

in de rolstoel en de kinderwagen

met de brommer of de motor

vrij skeelerend, zelfs sleeënd, soms glibberend

in de warme auto

of als we de hond uitlaten...



In de wind

die daar altijd vol van voren

op kop schijnt te waaien

en alle zonnewarmte, regenstriemen

sneeuwdons, hagelslagjes

ijzeldruppels en allerlei

opwindende geuren

zonder te vragen

over onze wangen strooit!



Waar we weer lekker van af kunnen dalen

naar dijkdorpjes die

stilletjes liggen te wachten

op ons bezoek

en we tevreden aan de voeten

van Moeder Aarde en Vader Natuur

kunnen zitten, gretig luisterend

en open voor het ontvangen

van hun gaven.



Overhaast deze reis niet, heb geduld

het is fijner als het heel lang duurt

langer nog dan we ons kunnen voorstellen

zodat we, eindelijk het eiland bereikt,

overvloedig vervult zullen zijn

van alles wat onderweg verworven is

van zonsrijzen tot zonsdalen

diep in ’t avondrood

en schemerend bij maanlicht in de nacht.



De Liemersdijk bood ons een verregaande tocht

een kans, een inspiratiebron

zonder haar zouden we nooit op pad zijn gegaan

om te ontdekken wie we altijd zijn geweest

een volkje dat niet méér wil dan schoonheid en gratie

verrijkt en verlicht door alles

wat het heeft beleefd

en begrijpt wat de ware betekenis is

van de dijk in hun leven…



Toos



Artikel links De Liemersstreek - Wikipedia





Geplaatst op 04 maart 2017 16:29 en 37 keer bekeken

Geef uw reactie | Tip een vriend | Begin uw eigen weblog



Deel dit artikel via:











R eacties van leden



Je reactie

Naam Gast Reactie



Beveiligingsvraag



Welk dier is dit?















Gribou---Greet 04 mrt 2017 17:23 Het beetje bij beetje naar boven borrelen van stukjes van bovenstaand gedicht heeft uiteindelijk geleid naar een prachtig gedicht Toos .

dierbare momenten, oneindige schoonheid

te beleven en te koesteren ..... en daar kunnen we moeder Natuur alleen maar heel dankbaar voor zijn .

groet Greet