Decoratieve Deksels



1





Foto-opdracht Decoratieve Deksels

De deksel van een wokpan van edelstaal. In vijf standjes gefotografeerd. Vanboven, scheef, van onderen, vanbinnen en van opzij. Met steeds een andere weerspiegeling van de huiskameromgeving erin. (De eerste 5) Zilvergloed over de deksel van een kruidenpot. (6) Een knalrood plastic dekseltje van een zoutpotje waarin de kamerplanten decoratief weerspiegelen. (7) Open deksel van de ‘Ontvangen Kerstkaartendoos’. Voor deze gelegenheid heb ik de kaarten er even uitgehaald. Er branden zelfs lichtjes in het randje. Zie je dat? (8) Als extraatje een stil, dromerig landschap op de deksel van een puzzledoos. Past wel een beetje bij de maand maart, dacht ik…

Groeten, Toos



2





3





4





5





6





7





8