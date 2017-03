Stukje Chocolade IJstaart?

Foto-opdracht

Vanuit de lappenmand (ja, nog steeds…) bied ik jullie allemaal een stukje ijs aan van deze hartstikke lekkere ijstaart. Ter ere van Cor’s 74e verjaardag van 17 maart, jl. (eerste 5 foto’s).

Hoop dat ’t genoeg is voor iedereen. Zo niet, dan heb ik eventueel nog een reststukje uit het archief. Goed te consumeren nog, want in ’t archief smelt ijs niet! (foto 7)





Groeten, Toos