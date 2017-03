Foto-opdracht voor zondag, 2 april









Foto-opdracht voor zondag 2 april is Allerlei Bakgerei

Wie van jullie bakt zelf nog taarten, cakes, koekjes, taart- of pizzabodems, brood of broodjes? Wij alleen nog in de herfst en de winter. Het schept binnen een warme, gezellige sfeer en het hele huis ruikt dan zo lekker… In ’t voorjaar en de zomer hebben we wel wat anders te doen, zoals tuinieren, wandelen, fietsen, buiten zijn! Bij het opruimen en schoonmaken van de keukenkastjes kwam ik allerlei bakattributen tegen. Die zien er best fotogeniek uit, dacht ik. Geschikt voor een foto-opdracht dus!

Onze huisdichter Benneke bakt er elke zaterdag wat van. Dit thema zal hem zeker geen enkele moeite kosten! Geen bakgerei meer in huis? Alles andere, wat ook maar iets met bakken te maken heeft, mag ook.

Voor zondag, 2 april, is het daarom Allerlei Bakgerei nee... niet geblazen, maar gebakken!

Veel plezier en succes allemaal! Toos