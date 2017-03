Handige Hulpmiddelen



Foto-opdracht Handige Hulpmiddelen

1. Een zonnebril helpt de mens het felle zonlicht te trotseren. Zeker na een staaroperatie. 2. Vooral de wat oudere vrouwen hebben 's winters altijd koude voeten in bed. Een kwartier voor het slapen gaan een warmwaterkruik aan ’t voeteneinde van het bed leggen doet wonderen. De kruik kan er meteen uit als je in bed stapt. Het voetenplekje is dan lekker warm! 3. Deze wandelstokken hebben ons, in jeugdiger tijden, bij het wandelen in bergachtige streken flink ondersteund. 4. Een statiefje voor de pocketcamera is soms handig, vooral bij harde wind en koude, vermoeide, bibberige handen. 5. Zonder huishoudtrapje lukt het schoonmaken van het huis en het tuinieren boven de anderhalve meter absoluut niet! 6. De stofzuiger doet ’t meeste werk, maar de mattenklopper blijft nodig voor de schuur- auto- en buitenmatjes. 7. Met behulp van een motor in het wiel van de fiets kunnen wij oudjes, zonder overmatige inspanning, urenlang rondfietsen in de natuur zonder moe te worden. Door de fietsbeweging blijven we toch fit! 8. Altijd de kleine lettertjes goed lezen, zegt men vermanend. Zonder vergrootglas is dat vrijwel onmogelijk! Ondersteunende groeten, Toos



