Opmerkelijke Details



1





Foto-opdracht Opmerkelijke Details

Wat hangt er in dit jonge boompje en waarom? Deeltjes van het Amethist gesteente Het midden van een symbolisch omabeeld Borstbeeld (het hele beeld gevonden in een bostuin tijdens een fietsroute) Fragment van een ingestort schuurtje Twee raampjes in een oud ‘schuilhuisje’? op de akkers De ingescheurde oren van een olifantje Onderdeel van een indrukwekkend crossparcours in de Achterhoek

Groeten, Toos



