Extra beelden van Crosscircuit







Extra beelden van Crosscircuit Voor Jan uit Delft en andere liefhebbers!

Tijdens een fietstocht in de omgeving van Zelhem in de Achterhoek vonden wij een uniek motorcrosscircuit. Het ligt daar midden in de vrije natuur erg mooi te liggen! Het was op dat moment helaas gesloten, maar we konden tussen het gaas van het hekwerk door toch een paar foto’s maken. (Voor de foto-opdracht van afgelopen zondag, 4 juni, had ik hiervan een paar detailfoto’s bijgevoegd. Met succes! Daarom deze extra beelden…)

Groeten, Toos