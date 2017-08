Rietendakdekkers (update)







Ook bij een temperatuur van ruim boven de 30 graden werken ze gestaag door! Dit is de tweede keer dat ik deze ‘boerderij’ tegenover ons woonhuis een nieuw rieten dak zie krijgen. Ergens halverwege de negentientachtigerjaren werd hij helemaal verbouwd, inclusief dak. Dat vond ik toen ook al zo fascinerend. Stond regelmatig met de neus tegen het kamerraam gedrukt om dit boeiende, vakkundig, zwaar en gevaarlijk werk te volgen.

Aan foto’s maken van zo’n hels karwei, daar dacht ik destijds niet aan. Digitale camera’s bestonden nog niet?! Nu, dertig jaar later, vraagt dit rieten dak leggen zelfs dubbel zoveel inspanning. De dikke oude stro laag moet er eerst bundel voor bundel helemaal af voordat de nieuwe erop gevlijd kan worden. Daartussendoor wordt het hele zaakje zorgvuldig ingepakt met zeil ter bescherming tegen donder- en andere stortbuien.

Wat een kunstige megaklus!

Gelukkig koelt ’t de komende dagen wat af… Als het helemaal klaar is laat ik het eindresultaat zien! Dertig jaren verstreken.

Waar is die tijd gebleven?

Het voelt even alsof het gisteren was… ***

't Is nu 22 augustus. De dakdekkers hebben binnen anderhalve week het nieuwe dak op dit huis gekregen. Ik heb dat met plezier gevolgd! Het resultaat mag er zijn, hè...! Groeten, Toos























Het nieuwe, echte riet, wordt aangevoerd





Bijna klaar...





Klaar!