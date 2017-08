Citatenwandeling 1



Citatenwandeling 1 In het Horsterpark in Duiven

Met de fiets aan de hand gewandeld langs een gedeelte van de citatenbordjesroute. Volgens de nummering (tot en met 121) zouden er een stuk of zestig moeten staan. Met aan beide kanten één citaat.



We zijn er gisteren de hele middag zoet mee geweest. Met fotograferen en genieten van het zijn in dat park. Babbeltjes gemaakt met hardlopers, rustige wandelaars, oppassende opama’s met kleinkinderen en poppenwagens. Vooral ook met veel hondenuitlaters… Een beetje gefilosofeerd soms over enkele citaten.

Een vrouw met hondje vond alle ‘doordenkertjes’ goed gevonden.

“Het is alleen zo vreemd dat ik alles meteen weer vergeet” zei ze pruilend.

“Daarom juist maak ik er foto’s van”, zei ik. Dit zijn de eerste 8, het overdenken waardig…

Toos



