Citatenwandeling 2



1





Citatenwandeling 2

Deze wandeling is o.a. ook een onderdeel van het Klompenpad Husloapad (zie onderstaande link). Ergens halverwege stuiten we op een reeks paaltjes zónder bordjes. Een stuk of 6… Waar zijn die gebleven? En waarom? We worden er een beetje chagrijnig van. Medewandelaars schudden ook meewarig hun hoofd. Zo’n positief project met zoveel hoopvolle en goede bedoelingen. Ongelooflijk! We gaan maar weer verder en zijn benieuwd naar de volgende…

Groeten, Toos



2





3





4





5





6





7





8