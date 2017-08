Citatenwandeling 3



We krijgen zin in koffie… Het tempo moet omhoog, maar dat lukt niet echt. Zeker niet als er ook nog een prachtige poes op ons pad komt. Ze blijft maar om m’n benen draaien. Gaat zelfs pal voor mijn voeten liggen zodat ik niet verder kan lopen! Sommige van deze citatenbedenkers ken ik helemaal niet. Heb ze even opgezocht (zie onderstaande links). Je weet maar nooit waar ’t goed voor is… Ondertussen een wijs besluit genomen. We ‘doen’ er nog een paar en dan bewaren we de rest van deze mooie, boeiende onderneming voor een volgende keer!

Groeten, Toos



