Zaden en Pitten in Overvloed

1

Foto-opdracht

Zaden en Pitten in Overvloed





Van alles en nog wat onderweg langs de bermen geplukt, in de fietstas gestopt en thuis gekeken of er zaadjes of pitten in het pluksel zaten. Ben in de achtertuin onder het terrasscherm aan de tuintafel gaan zitten en heb een poosje gespeeld met de rijke oogst. LEUK!

Daar krijg je honger van. De kruimels op de tweede foto zijn van speltvolkorencrackers, die ik tussendoor heb opgepeuzeld.





Groeten,

Toos