De L van Lopen





Een Loopfotografeerexperiment



lopen met m’n eigen benen

over het schutterspad

naar de seniorengym



warmlopen in de schoolsportzaal

klaar voor de start?

daar gaan we!



loop ik zelf mee

wordt ’t fotograferen van lopende anderen niks

loop ik niet, dan wél



lopen maar

kriskras door elkaar

foei! dat is foutlopen!



één twéé

in de maat

anders wordt de juffrouw kwaad



jaaa… zo gaat ie goed

zo gaat ie beter

alweer een kilometer!





LeukeLachLoopLesgroeten,

Toos