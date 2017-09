Leder?



Foto-opdracht Leder

Of iets dat daar op lijkt. Ben er niet zeker van of dit allemaal van echt leer is. Op zolder vond ik een paar nog ongebruikte werkhandschoenen. Heb daar een beetje mee zitten frummelen en de foto’s bewerkt (1,4 en 7). Verder een paar versleten broekriemen (3 en 6) en delen van oude laarzen (2 en 5) zo goed mogelijk proberen te fotograferen. Leder is niet echt fotogeniek blijkt gaandeweg… Een beker voor de dobbelstenen van het Jahtzee spel lukte wel aardig. Dus die mag ook meedoen (8). Het viel me, al zoekende, onverwacht op dat we nauwelijks iets van leer in huis hebben of dragen. Eigenlijk alleen schoenen!

Groeten, Toos



