Boomstronk volgen 6



april





Boomstronk volgen 6

In deze Lente en Zomer hebben we opnieuw ‘Mijn Boomstronk’ een paar keer bezocht. Er groeit nu meer onkruid, of wat ’t ook moge zijn, rond de stronk dan dat hij zelf nieuw blad schiet. Heel voorzichtig proberen een paar jonge scheuten het nog wel. Toch krijg ik de indruk dat het niet de bedoeling is dat deze stronk opnieuw mag opbloeien tot een eigen struik of zoiets. Volgend voorjaar misschien meer duidelijkheid. Aan het hout binnenin is goed te zien dat hij langzaam maar zeker aan ’t vergaan is. Hij droogt uit en er ontstaan allemaal smalle, diepe kloven in het hout. De schors aan de buitenkant brokkelt hier en daar ook al af. Vanuit de verte kun je niet meer zien dat daar een afgezaagde boomschors staat. Een of ander ‘sterk struikgewas’ lijkt hem te willen overwoekeren.

Het zou mooi zijn als er op en rond zijn plekje een stuk wildgroei mocht opbloeien. Komende Herfst en Winter gaan we nog eens kijken hoe het hem verder vergaat…

Wordt vervolgd... Boomstronkwachter, Toos



mei





juni





eind juni





juli





eind juli





augustus





eind augustus