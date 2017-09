Ruïne in de Loowaard







Ruïne in de Loowaard Bij Loo/Duiven, provincie Gelderland In de Gelderse Poort



Zullen we toch weer eens van de dijk af fietsen, de Loowaard in?

Kijken tot hoever we kunnen en mogen komen met de fiets… en dat bleek toch nog een heel eind te zijn! Er staat nu, sinds een paar jaar, een bordje ‘doodlopende weg’ aan ’t begin ervan. Wandelen kan wel. Door een stuk natuurgebied dat eerst boerenpolderland was en er stond 18 jaar geleden nog een steenfabriek waar miljoenen stenen werden gebakken.

Allemaal verdwenen inmiddels, maar een schitterend stuk ruige, nieuwe/oude natuur is ervoor in de plaats gekomen in deze Loowaard. Een uiterwaard langs het Pannerdens Kanaal. Bij extreem hoog water kan het overtollige water hier nu vrij instromen.

Ruimte voor de rivier dus! We weten nu hoe het er daar ongeveer uitziet en gaan een andere keer die wandeling wel doen. Iets verder van de dijk vandaan wordt o.a. ook zand en klei gewonnen. Van één van de zandzuigschepen een paar foto’s gemaakt. Ook van de restanten van de verdwenen steenfabriek. Er stonden hier en daar nog meer van zulke ruïnes, maar daar kon ik niet goed bijkomen. Te veel schitterende wilde bloemen en planten versperden me de weg. En die heerlijke wildernis wilde ik absoluut niet kapot trappen! Bij onderstaande link verteld de beheerder wat meer over deze Loowaard onder het motto: Natuur is de kunst van het nietsdoen!

Groeten, Toos