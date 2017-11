Reageboag



Vanachter het raam... niet hemelsbreed, maar de stralen raken het gras!





In de Achterhoekse & Liemerse spreukenkalender van 2017 staat elke maand een gedicht in dialect onder de rubriek 'Uit de poëtische Liemers'. Toen ik het scheurblaadje van 13 november omdraaide las ik dit: De poëtische Liemers



We zien in wazige kleure

’t is een wonderlijk gebeure

un mooie reageboag

’t blif een vraog

en hoe’j ’t ok ziet

’t is of met kleurig kriet

glooiende strepe getrokken zun,

krek eender wo’j bun.

Die zachwazige boag

’t blif altied un vroag

hoe ’t besteet

zo hemelsbreed.



Lenie Lucassen



Uit: ‘k Bun d’r heavig aan gehech



(Op diezelfde dag regende het regenbogen. Eén ervan heb ik te pakken gekregen. Het bijzondere aan deze boog is dat hij vlak voor m’n neus de grond raakte. Dat heb ik nog nooit gezien!)



Graag doorgegeven door: Toos