Ochtendserenade - is Zin in Zondag geworden! Update

Zin in Zondag vervangt Ochtendserenade

Lichtklassieke Muziek van Bach tot Beatles





Bijna elke zondagmorgen, om acht uur, worden we uiterst plezierig gewekt door de muzikale klanken van het radioprogramma “Ochtendserenade” van Omroep Gelderland. Gepresenteerd door Hans van Werven.



We ontbijten er vervolgens bij en kunnen nog rustig een bakje koffie nadrinken ook. Want de door Hans zelf gekozen gevarieerde, lichtklassieke muziek van “Bach tot Beatles” duurt tot tien uur.

Een overzicht van de gedraaide werken zijn te vinden in de rubriek muzieklijsten.



We kunnen het eenieder van harte aanbevelen. Het is een heerlijk muziekprogramma voor de vroege zondagmorgen!



Toos

***



Dit schreef ik december 2010. (De reacties van toen bewust laten staan omdat ze mij zo dierbaar zijn).



't Is nu januari 2016 en het muziekprogramma Ochtendserenade bestaat nog steeds.

Soms hoor ik iets dat me zo aangrijpt, dat ik het graag aan jullie wil doorgeven.

Zoals ook gisterochtend, zondag 10 januari. Het Enschede's Kozakkenkoor kwam tijdens het ontbijt via de radio onze keuken binnen.

Ze zongen Kolj Slawjen van Bortniansky (als ik 't goed begrepen heb).

Heb de muzieklijst van Hans van Werven even geraadpleegd, dit lied opgezocht bij You Tube en gevonden.

De beelden leiden een beetje af, dus ogen dicht en luisteren....

Zo mooi...

Toos





***





't Is nu zondag, 11-6-2017.

Ochtendserenade is sinds een paar maanden gestopt. Jammer!

Een nieuw radioprogramma is hiervoor in de plaats gekomen, zie onderstaande link:

ZIN IN ZONDAG



Met o.a. ook veel licht klassieke muziek, natuurrubriek en kaarsje branden voor iemand.

Gepresenteerd door Daan Hartgers van 07.00 - 10.00 uur.

't Is even wennen geweest, maar de sfeer op zondagmorgen met dit radioprogramma tijdens het ontbijt en de koffie is vrijwel dezelfde gebleven!



Fijn is dat...

Toos