Fotobewerkingsrecept

Tharisis 19 mrt 2010 21:13 Alie, het was een stralende dag en we hadden een uitstapje gepland in de middag. Dat viel helaas in duigen. Een zusje en zwager kwamen efkes op de koffie en toen ze hier wegreden werden ze 200 meter verder keihard aangereden. Zeven personen waren er bij betrokken, waaronder 2 kleine kinderen. Gelukkig geen gewonden, alleen fikse blikschade en iedereen vreselijk overstuur natuurlijk. Oef... wat een toestand was dat.

Toen ben ik later maar lukraak kiekjes gaan schieten in huis....een goeie afleiding!

Toos