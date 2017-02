Opoe's Mosterdsausje

Els (van Weblog-Gelderland, Ladybird) vroeg gisteren (dat was dus 24 februari 2011!) welke mosterd wij lekker vinden.

Dat deed me onmiddellijk naar mijn oude, vertrouwde, smoezelige en versleten plakboek Zelf Brutselen grijpen!

Dit boek bestaat 45 jaar ongeveer. Inmiddels 50 jaar!)

Daar zitten recepten in die ik vanaf het moment ‘ik-ga-leren-koken’ door iedereen kreeg toegeworpen als ik er om vroeg.

Opoes, moeders, zusjes, schoonzusjes, vrienden, collega’s, buren.



Snelle, vaak onvolledige krabbels op vodjes papier in allerlei soorten, kleuren en maten, papieren zakdoekjes, zelfs bierfiltjes. Alles wat op het moment van doorgeven bij de hand was en is.

Ja, het gaat nog steeds zo...





Van Opoe kreeg ik, via mijn moeder, een goddelijk recept voor een



Mosterdsausje





50 gram boter smelten in een steelpan

1 eetlepel bloem met een garde meeroeren

scheutjes water erbij gieten tot een mooi glad, niet te dik, papje is ontstaan

1 kruidenbouillonblokje er fijn doorheen kruimelen

pannetje van ’t vuur af halen

1 eetlepel mosterd naar keuze toevoegen en alles voorzichtig doorelkaarhusselen

als laatste een scheutje azijn óf

2 eetlepels piepkleine zilveruitjes door het papje scheppen

het geheel in een schaal laten afkoelen en daarna in de koelkast verder koud en stijf laten worden.

Deze mosterdsaus smaakt vooral goed bij alle soorten rundvlees, gehaktballen en soepvlees.

Als wij ouderwetse boerengroenten-soep trekken van een stukje soepvlees of poulet en zelfgemaakte gehaktballetjes, maken wij, als de soep is opgelepeld, een zogenaamd ‘slaatje’ van het vlees, de ballen en een paar flinke scheppen van deze mosterdsaus.



'Deze combinatie prikkelt de smaakpupillen en bevordert de eetlust', zei Opoe!





Eetse...



Toos





